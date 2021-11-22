Выполнение плана по вакцинации от ковида в Липецкой области превысило 84%

ТАСС, 22 ноября. Медики в Липецкой области сделали прививку от коронавируса более 614,5 тыс. жителям региона, что составляет 84,1% от общего плана по вакцинации взрослого населения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Привиты однократно 614 509 человек, <...> двукратно привиты 543 559 человек", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация от ковида для представителей ряда профессий, в том числе работников здравоохранения, образования, общественного транспорта, социального обслуживания, ЖКХ и других. По плану, должно быть вакцинировано 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 71 076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 491 человек, 2 317 пациентов умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, также действует система QR-кодов.