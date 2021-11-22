В Крыму вновь снизилось число заражений коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 814 человек, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава.

Максимальное число случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. При этом 21 ноября было выявлено 884 случая ковида.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 ноября 2021 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 114 716 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 4 035 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 811 человек, выздоровевших за весь период - 102 389.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.