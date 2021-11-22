В Уральском НОЦ планируют использовать силовые установки на водороде в локомотивах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые совместно с индустриальным партнером разработают силовые установки для железнодорожного транспорта на водороде. Технология позволит получить более экономный и экологичный транспорт, проект реализуется в рамках Уральского НОЦ, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре Уральского федерального университета.

"ООО "Научно-исследовательский центр СТМ" и Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения УрФУ реализуют программу исследований возможности использования силовой установки на водороде и других видах топлива для нужд железнодорожного подвижного состава <...>. Уникальность установки заключается в том, что она состоит из твердооксидных топливных элементов и упрощенного накопителя энергии. Испытания проводятся в рамках технологического проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Создание научно-промышленного кластера проектирования и производства высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта", - сказали в вузе.

После того как тестирование силовой установки будет завершено, эксперты приступят к следующему этапу - ее моделированию. Моделируемая установка будет работать с помощью электрического двигателя, основным источником энергии для которого станут специальные электрохимические генераторы на водородных топливных элементах.

Заместитель директора Инженерного центра по перспективным технологиям Холдинга СТМ Леонид Кузнецов отмечает ощутимый возрастающий тренд по использованию водорода как основного источника энергии не только в локомотивостроении, но и в сфере городского общественного транспорта. "В рамках текущего проекта мы формируем и уточняем требования к водородным топливным элементам для использования их в существующих и перспективных продуктовых платформах. Причем речь здесь идет не только о локомотивах, но и о рельсовом и колесном городском транспорте", - приводят в вузе слова Кузнецова.

По словам технического директора инжинирингового центра вуза Александра Шакирова, основное преимущество установки заключается в ее абсолютной экологической безопасности, в отличие от силовых установок двигателей внутреннего сгорания водородная силовая установка не выбрасывает в атмосферу углекислый газ. "Помимо этого, у установок на водородных топливных элементах коэффициент полезного действия выше, чем у классического оборудования, работающего за счет двигателя внутреннего сгорания - это позволяет значительно экономить топливо в соотношении на 1 км пробега. Таким образом, силовые установки, функционирующие на водороде, более экономичны", - сказал Шакиров.

НОЦ на Урале

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.