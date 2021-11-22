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Руководство ДВФУ рекомендует 23 ноября сохранить дистанционный формат учебы из-за непогоды

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) из-за неблагоприятного прогноза погоды рекомендовало сохранить дистанционный режим обучения 23 ноября, сообщил вуз в своем Telegram-канале в понедельник.

Приморский край в понедельник оказался под воздействием глубокого циклона, который принес в регион дождь и снег, во многих районах наблюдается гололед. На 22-23 ноября в крае было объявлено штормовое предупреждение. В понедельник ДВФУ из-за непогоды перевел все занятия в дистанционный формат.

"Ввиду сохраняющихся неблагоприятных погодных условий (на дорогах снежный накат и гололед) руководство университета рекомендует продолжить во вторник, 23 ноября, проведение очных занятий с использованием электронных образовательных сред без посещения кампуса ДВФУ", - говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, в последующие сутки циклон переместится на юг Хабаровского края, в Приморье осадки будут постепенно ослабевать. Во Владивостоке, согласно прогнозу синоптиков, во вторник днем осадков не ожидается, на дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, температура воздуха составит 4-6 градусов мороза. В Приморье днем во вторник местами пройдет небольшой, а в центральных районах умеренный снег, на дорогах гололедица и снежный накат, ветер умеренный до сильного, температура воздуха составит 3-8 градусов мороза.

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РоссияПриморский край
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