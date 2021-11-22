Сильные метели ожидаются на севере Хабаровского края в ближайшие сутки

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Синоптики уточнили прогноз по обрушившемуся на Хабаровский край циклону со снегопадом и метелью, он задержится в регионе на день дольше. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на информацию Дальневосточного гидрометцентра.

"По уточненной информации Дальневосточного УГМС, со смещением циклона по территории Хабаровского края 24 ноября в северных районах сохранится сильный снег, местами очень сильный, метель, прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-30 м/с, на Охотском побережье - до 30-35 м/с", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что непогода в регионе ожидается 22 и 23 ноября.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, но сейчас эпицентр непогоды проходит по Хабаровскому району, сообщается на сайте регионального правительства. В краевой столице в настоящее время бушует сильная метель с порывами ветра до 20 м/с, видимость на автодорогах снижена, в городе пробки, несколько направлявшихся в Хабаровск самолетов ушли на запасные аэродромы. Уже сейчас циклон смещается в северную часть региона. Но пока снега там нет, а осадки отмечены лишь в Советско-Гаванском районе.

На всей территории края введен режим повышенной готовности. В регионе для автобусов закрыли несколько дорог.

Расчистка дорог в метель

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал работу коммунальных служб в сильную метель в Хабаровске после поступления множества жалоб от людей. "Я получаю много сообщений и в социальных сетях, и в систему "Инцидент-менеджмент". Резко увеличилось количество сообщений горожан по несвоевременной очистке дорог и тротуаров от снега", - сказал Дегтярев на совещании в правительстве региона, видео с которого опубликовано в его Telegram-канале.

Мэр города Сергей Кравчук на совещании в ответ на это отметил, что такие погодные условия для Дальнего Востока не являются чем-то необычным. "Снег для Дальнего Востока - это нормальное явление. Есть нормативы уборки снега", - сказал Кравчук.

Губернатор подчеркнул, что жалобами граждан "завалены" абсолютно все аккаунты в социальных сетях. "Люди недовольны. Вы видели количество в травмпунктах травмированных людей? Это не шутки, к снегопаду и ледяному дождю нужно быть готовыми. Вы отвечаете за городское хозяйство. Плохо работают управляющие компании", - сказал Дегтярев. В своем телеграм-канале он написал, что муниципалитеты не готовы к разгулу снежной стихии, виновные - ответят.