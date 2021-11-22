Заболеваемость ковидом непривитых в Свердловской области в 13,5 раза выше, чем привитых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Показатель заболеваемости ковидом среди невакцинированных свердловчан в 13,5 раза выше, чем у тех, кто привит. Об этом сообщил на брифинге в понедельник главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Мы посмотрели показатели заболеваемости среди привитых. Они составляют порядка 313 на 100 тыс. привитых, и показатели заболеваемости среди непривитых - почти 4 400 на 100 тыс. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", - сказал Козловских.

Также он сообщил, что в регионе зарегистрированы пять случаев осложнения после вакцинации от ковида. "За весь период мы получили пять таких донесений. В четырех случаях это была реакция после введения первого компонента и один случай - после введения второго компонента. Как правило, это аллергические реакции", - пояснил Козловских.

Ранее в регионе было подписано постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе организованы зоны, свободные от ковида, в которые можно попасть, предъявив QR-код и паспорт. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 172 738 случаев заражения, выздоровели 152 486 человек, умерли 8 129 пациентов. По данным Козловских на 22 ноября, в регионе привиты 43,1% от всего населения.