Темпы прироста заражения ковидом в Свердловской области снизились в 120 раз за три недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Темпы прироста заболеваемости ковидом в Свердловской области снизились более чем в 120 раз за три недели. Об этом заявил на брифинге в понедельник главный государственный санитарный врач по области Дмитрий Козловских.

"По состоянию на 1 ноября средненедельный темп прироста у нас достиг максимума и составил 12,6%. То есть каждый день почти на 2% прирастала заболеваемость. Затем мы видим снижение темпов прироста. И за прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились более чем в 120 раз, а с 14 ноября - даже отрицательная динамика", - сказал Козловских.

Как уточнил главный санитарный врач региона, Свердловская область вошла в новую волну заболеваемости с 29 сентября.

Ранее в регионе было подписано постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Организованы зоны, свободные от ковида, в которые можно попасть, предъявив QR-код и паспорт. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 172 738 случаев заражения, выздоровели 152 486 человек, умерли 8 129 человек. По данным главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, на 22 ноября в регионе привито 43,1% от всего населения.