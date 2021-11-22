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В Кисловодске построят новый детский сад на 100 мест

До конца года планируют разработать проектно-сметную документацию

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Новый детский сад на 100 мест построят на улице Фоменко в Кисловодске. До конца 2021 года должны разработать проектно-сметную документацию, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске построят детский сад. Новый корпус для дошкольников и детей ясельного возраста расположится на территории детского сада №20 по улице Фоменко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современное двухэтажное здание с просторными и светлыми помещениями для пребывания и развития детей будет рассчитано на 100 мест. До конца 2021 года будет проведена разработка проектно-сметной документации.

По данным пресс-службы, в настоящее время в городе-курорте завершается строительство детского сада на 280 мест по ул. Замковой и яслей на 40 мест на ул. Велинградской.

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