Климов не исключил как ужесточения законов об иноагентах, так и усложнения их применения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассматривает предложения как об ужесточении законодательства России об иноагентах, так и об усложнении применения его норм. Об этом заявил в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

"Сейчас мы будем проводить своеобразную инвентаризацию [законодательства РФ об иноагентах]. Мы посмотрим, как эти нормы работают. У нас есть предложения как по ужесточению этих норм, по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм", - сказал сенатор на пресс-конференции.

Он добавил, что комиссия внимательно анализирует все предложения и не планирует спешить с этим вопросом. "Мы спокойно оценим все, что предлагается нашими коллегами, оппонентами, партнерами. Затем, я думаю, вернемся к этому вопросу с конкретными предложениями, которые пройдут с нашей помощью общественное экспертное обсуждение и после этого уже, если нужно будет, примут форму проектов федеральных законов", - сказал Климов.

"Я знаю, что некоторые уже вносят такого рода законопроекты, это их право - они тоже субъекты законодательной инициативы", - добавил он.