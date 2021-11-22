В Липецкой области с начала ноября почти на 20% сократили число ковидных коек

ТАСС, 22 ноября.Медики в Липецкой области с начала ноября на 19,3% сократили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией - с 3 100 до 2 500. В ковидных стационарах на утро понедельника свободны 23% койко-мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Липецкой области.

"2 500 [коек создано], 23% свободно", - сказали в пресс-службе.

В начале ноября в Липецкой области для пациентов с ковидом было развернуто 3 100 коек в стационарах региона. Сокращение коечного фонда связано с уменьшением числа случаев госпитализации. По данным пресс-службы администрации региона, снизить число госпитализаций удалось за счет увеличения тестирования на COVID-19, в том числе и экспресс-методом: оперативная диагностика позволяет начать лечение на ранней стадии, предотвращая тяжелые осложнения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 71 076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 491 человек, 2 317 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, также действует система QR-кодов для входа в торговые центры, предприятия общественного питания, учреждения культуры, ряд других объектов.

В регионе введена обязательная вакцинация от ковида для работников здравоохранения, образования, общественного транспорта, социального обслуживания, ЖКХ и других сфер деятельности. По плану должно быть вакцинировано 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек. В настоящее время план выполнен на 84,1%, первую прививку сделали 614 509 человек, двукратно привиты 543 559 человек.