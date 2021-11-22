На Кубани объекты розничной торговли и бытовых услуг можно посещать по QR-кодам

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Ужесточение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, начали действовать в Краснодарском крае с понедельника: объекты рознично торговли, бытовых услуг, бассейны, спортзалы и массовые мероприятия совершеннолетние граждане могут посещать при наличии QR-кодов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее на всей территории края была введена система QR-кодов для посещения объектов общественного питания, а в городах-курортах их необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных комплексов. Данные меры должны были действовать до 21 ноября. На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал ужесточение ограничений.

"Дополнительные меры ввели на период действия режима повышенной готовности - до 18 января 2022 года. Ограничения касаются <…> деловых, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий (в том числе кинотеатров, театров); официальных физкультурных и спортивных мероприятий; плавательных бассейнов, тренажерных и спортивных залов, фитнес-центров; объектов общественного питания за исключением обслуживания навынос без посещения таких мест; предприятий сферы бытовых услуг; объектов розничной торговли, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, аптек и продовольственных магазинов", - говорится сообщении пресс-службы.

Уточняется, что посещение объектов совершеннолетними допускается при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе.

До ноября в регионе за все время пандемии суточный показатель заражения коронавирусом не превышал 300 случаев. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на воскресенье выявили 989 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 91 823 человек, 63 892 жителя уже выписали с выздоровлением, 8 459 пациентов умерли, на ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 107 человек, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО - шесть пациентов.