В подготовку российских юристов предложили включить новые знания о военных трибуналах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новые знания, касающиеся Нюрнбергского, Хабаровского и Токийского процессов, следовало бы интегрировать в подготовку юристов в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках объединенного заседания комиссии по юридическому образованию и комиссии по юридическому наследию Второй мировой войны, международному гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности Ассоциации юристов России.

"Сегодня было бы логично подумать о том, как интегрировать накопленные знания, в том числе с учетом новых архивных документов, с учетом большого внимания и интереса общественности в подготовку юристов. Я имею в виду знания о трех трибуналах: Нюрнбергский в первую очередь, как уникальный, Токийский и Хабаровский. Самые разные точки зрения звучат, я думаю, правильно будет, если будет обсуждено на площадке Ассоциации юристов", — заявил Фальков.

По его словам, эти знания можно было бы, например, включить в качестве некоторых тем или модулей в рамках существующих учебных программ, традиционных для юристов. Министр также отметил, что стоит подумать о соответствующем курсе на онлайн-платформе. Так, если региональный вуз не может обеспечить преподавание дисциплины, он может предоставить студенту возможность изучить этот курс, а потом проверить знания обучающегося.