Источник: главред The Insider находится в Австрии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главред издания The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов, объявленный в розыск по обвинению в незаконном пересечении границы, находится в Австрии и работает в компании Imagine Publishing, принадлежащей главе дома Габсбург-Лотарингских Карлу Габсбургу-Лотарингену. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что Доброхотов в настоящее время находится в Австрии. Кроме того, есть сведения, что 28 сентября он вошел в состав руководства австрийской компании Imagine Publishing GmbH. Вместе с ним в состав руководства входит журналист-расследователь Христо Грозев. Трудоустройству Доброхотова в эту структуру поспособствовал Карл Габсбург-Лотаринген", - сказал собеседник агентства.

Адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что пока не обладает такой информацией.

В России Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17. Кроме этого, он объявлен в розыск по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. По данным ФСБ, в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный пункт Колещатовка в Воронежской области, а оттуда при посредничестве иных лиц перешел на территорию Украины в обход пунктов пропуска.