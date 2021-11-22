Театры и музеи в Челябинске начали продажу билетов со скидкой 50% при предъявлении QR-кода

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где наблюдается рост инфицирования ковидом, запустили акцию по продаже билетов в учреждениях культуры за полцены лицам, которые предъявят QR-код, свидетельствующий об иммунитете к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры в понедельник.

"С сегодняшнего дня сразу же в 10 подведомственных культурному ведомству учреждениях можно будет <...> приобрести билет за полцены на мероприятия при наличии сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 31 декабря можно разово получить скидку в шести областных театрах, в числе которых театр кукол, молодежный театр, театр оперы и балета. Также скидку готовы сделать Челябинская филармония, мультимедийный исторический парк "Россия - моя история", Исторический музей Южного Урала и музей изобразительных искусств.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. м. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. С 1 декабря по 9 января вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет также осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет). Кроме того, в регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил. С 22 октября неработающие люди 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По данным областного Минздрава, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 123 414 случаев заражения коронавирусом (плюс 625 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 99 171 пациент выздоровел, продолжают лечение 18 033 человека.