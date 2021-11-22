В "Яндексе" провели исследование изменений в русском языке за последнее столетие

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Русский язык, как и многие другие сферы нашей жизни, переживает радикальные изменения. Это констатировали специалисты "Яндекса", которые подготовили исследование, приуроченное к годовщине со дня рождения составителя "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Даля.

По данным исследования, в прошлом столетии слово "питомец" носило значение "воспитанник, подопечный", в то время как сейчас так называют домашних животных. "Декретом" называли постановления, имеющие силу закона, сегодня данное слово означает отпуск по беременности. "Резюме" в настоящее время называется анкета с перечислением мест учебы и работы, тогда как в прошлом так называли подведение итогов. Слово "портал" обозначало архитектурный элемент, в то время как на данный момент так называют крупный сайт.

В "Яндексе" также перечислили почти вышедшие из употребления слова. Среди них - конфекта (конфета), нескладица (беспорядок), лганье (вранье), мазурик (мошенник), отобрание (лишение), перемокать (промокать), мотоциклет (мотоцикл), руготня (ругань) и другие. Но нередки и новые заимствования. Например, слово "стресс" перешло из английского в 60-е годы прошлого века. До второй половины XX века слова "неадекватный" употреблялось в основном в научных текстах, а людей начинают называть неадекватными только в XXI веке.

В "Яндексе" сравнили записи из личных дневников, сделанные с 1900 по 1940 год и тексты статей и комментариев в современных блогах, вместе с лингвистами нашли слова, частотности или контексты употребления которых в двух корпусах сильно отличались.