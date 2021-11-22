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Пандемия COVID-19
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В Санкт-Петербурге выявили 2 215 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 12 октября

С начала пандемии в городе выявили 773 348 случаев заболевания COVID-19

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 215, что стало минимумом с 12 октября, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в городе выявили 2 496 заразившихся, всего с начала пандемии - 773 348.

Число выздоровевших увеличилось за сутки на 1 073, до 701 740, число умерших - на 77, до 25 653. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет 45 955, следует из данных штаба.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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