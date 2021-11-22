Три ковидные больницы в Ижевске возвращаются к работе в штатном режиме

ТАСС, 22 ноября. Городские больницы №1 и № 8 в Ижевске, а также подразделения горбольницы №6, перепрофилированные в ковид-госпитали, возвращаются к работе в штатном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава Удмуртии.

"С 22 ноября пациентов с другими заболеваниями начнет принимать ГКБ №1, с 25 ноября - ГКБ № 8. Также на этой неделе из работы с ковид-пациентами выйдут два подразделения ГКБ № 6 - детское инфекционное отделение и стационар по улице Ленина, 81. Во всех медицинских учреждениях будет проведена санитарная обработка и дезинфекция помещений", - сказано в сообщении. "Они продолжат оставаться в резерве для оперативного разворачивания ковид-коек в случае нового ухудшения ситуации с заболеваемостью", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиру Пинчук.

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Удмуртии составит 2 463 в 15 медицинских организациях. По данным на 22 ноября, в стационарах занято 1 625 мест.