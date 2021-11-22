{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три ковидные больницы в Ижевске возвращаются к работе в штатном режиме

Медучреждения продолжат оставаться в резерве для оперативного разворачивания ковид-коек в случае нового ухудшения ситуации с COVID-19

ТАСС, 22 ноября. Городские больницы №1 и № 8 в Ижевске, а также подразделения горбольницы №6, перепрофилированные в ковид-госпитали, возвращаются к работе в штатном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава Удмуртии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 22 ноября пациентов с другими заболеваниями начнет принимать ГКБ №1, с 25 ноября - ГКБ № 8. Также на этой неделе из работы с ковид-пациентами выйдут два подразделения ГКБ № 6 - детское инфекционное отделение и стационар по улице Ленина, 81. Во всех медицинских учреждениях будет проведена санитарная обработка и дезинфекция помещений", - сказано в сообщении. "Они продолжат оставаться в резерве для оперативного разворачивания ковид-коек в случае нового ухудшения ситуации с заболеваемостью", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиру Пинчук.

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Удмуртии составит 2 463 в 15 медицинских организациях. По данным на 22 ноября, в стационарах занято 1 625 мест.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Минобороны рассекретило документы о трубопроводе по дну Ладоги для блокадного Ленинграда
Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС генерал-полковник Геннадий Жидко сообщил, что благодаря деятельности сформированного штатного Экспедиционного центра Минобороны реализуется проект по изучению Ладожского озера
Читать полностью