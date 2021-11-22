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Наезды на пешеходов и столкновения машин остаются основными видами ДТП в Москве

По информации ГИБДД, наезды на пешеходов почти на 26% превысили количество столкновений

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Основными видами ДТП в Москве с начала года стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Антилидерами в списке видов дорожно-транспортных происшествий остаются наезды на пешеходов и автомобильные столкновения. Наезды на пешеходов почти на 26% превысили количество столкновений. При этом вновь более половины наездов на пеших участников дорожного движения произошли в зоне действия пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В ГИБДД советуют водителям в связи с изменением погодных условий заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и в жилых зонах, а пешеходам - использовать световозвращающие элементы и внимательно смотреть по сторонам.

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