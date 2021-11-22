Патрушев привез на Шри-Ланку партию "Спутника V" в качестве гуманитарной помощи

КОЛОМБО, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку и привез в эту страну партию российской антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.

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"Самолетом, на котором прибыл Николай Патрушев, из Москвы в Коломбо также доставлена партия вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что 22 ноября секретарь Совбеза проведет на Шри-Ланке российско-ланкийские консультации по вопросам безопасности.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.