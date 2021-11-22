Синоптики: похолодание на 10 градусов придет на Юг России и Северный Кавказ с 23 ноября

ТАСС, 22 ноября. Понижение температуры на 10 градусов, сопровождаемое дождями и снегом, произойдет в регионах Юга России и Северного Кавказа в середине недели, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России и Северном Кавказе новая неделя началась аномально теплой погодой - в полуденные часы до 13-18 градусов. Но во вторник и среду под воздействием холодного арктического фронта температура понизится на 10 градусов, пойдут дожди, местами снег. И только на следующих выходных вновь потеплеет до значений, близких к климатической норме и выше", - сказал он.

В Краснодаре в понедельник и вторник - до 14-16 градусов тепла. Во вторник с приходом холод атмосферного фронта начнется дождь, и в среду столбики термометров опустятся до 5 градусов в дневные часы и до 4 мороза - в ночные, в четверг и пятницу - всего 5-7 днем и 2-4 мороза ночью. Начиная со следующей субботы в Краснодарском крае ожидается до 14-16 градусов в дневные часы и до 8-10 градусов - в ночные.

В Сочи в среду похолодает до 10-11 градусов, пройдут дожди. В четверг и пятницу - в пределах 10-12 градусов, солнечно, по ночам до 5-7 тепла. В конце недели в курортном городе воздух вновь прогреется до 16-18 градусов. В Ялте во вторник похолодает до 10 градусов тепла, в среду и четверг - до 5-7 тепла, по ночам - около нуля. В следующие выходные дни температура воздуха повысится до 16-17 градусов, но будет дождливо.

В Ростове-на-Дону во вторник еще до 8-10 градусов тепла, а в среду и четверг - уже всего 1-3 градуса, в ночные часы заморозки до минус 4-7 градусов. В предстоящую субботу потеплеет до 6-7 градусов, в воскресенье - до 11 тепла, по ночам - 6-8 градусов тепла, пройдут небольшие дожди. В Ставрополе в ночь на среду температура понизится до нуля, пойдет дождь с мокрым снегом. В ночь на четверг - до 5 градусов мороза, в дневные часы - 1-3 тепла.

В горах республик Северного Кавказа на неделе будет идти снег. Во Владикавказе в среду столбики термометров опустятся до 2 градусов со знаком "плюс", в городе прогнозируют мокрый снег. В ночь на четверг и пятницу в республиканском центре Северной Осетии - Алании - заморозки, и только в воскресенье потеплеет до 10-11 градусов.