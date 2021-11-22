В Ивановской области отменили QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров

ТАСС, 22 ноября. Власти Ивановской области отменили QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров региона. Также в регионе разрешили проводить конгрессные мероприятия до 250 человек, сообщила в ходе онлайн-брифинга в понедельник заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

"Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, принято несколько решений, первое касается отмены установленных в регионе ограничений при посещении гражданами торгово-развлекательных центров. С сегодняшнего для отменяется требование о предоставлении <...> QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании", - сказала она.

По ее словам, в регионе с 22 ноября также разрешается проведение конгрессных мероприятий до 250 человек, но при условии, что их участники вакцинированы, переболели ковидом или прошли ПЦР-тест в день проведения мероприятия. Эрмиш также добавила, что в детских садах родителям разрешено присутствовать на мероприятиях при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

С начала пандемии в Ивановской области выявлено 60 128 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 951 человек, 2 037 пациентов умерли.