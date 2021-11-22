Власти Севастополя сообщили, что надо привить около 20 тыс. человек для выполнения плана

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 190 тыс. человек в Севастополе получили оба компонента прививки от коронавируса, для достижения коллективного иммунитета, с учетом ранее переболевших и имеющих иммунитет, осталось привить около 20 тыс. человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник в ходе аппаратного совещания городского правительства.

"Осталось где-то 20 тыс. привить. <…> Это до 1 декабря у нас задача", - сказал губернатор.

Директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов уточнил, что на утро 22 ноября первый компонент вакцины получили 227 тыс. человек, оба - 192 тыс. человек. Ревакцинированы около 30 тыс. человек. Необходимый запас препаратов для вакцинации и ревакцинации в городе есть. Он также отметил, что коллективный иммунитет формируют и те, кто переболел коронавирусом.

По данным правительства, коллективный иммунитет в Севастополе сформируется, когда будут вакцинированы или переболеют примерно 328 тыс. человек (ранее правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения). Согласно последним статистическим данным (на начало 2021 года), в Севастополе проживают 509 992 человека. Но ранее власти неоднократно отмечали, что в действительности население города гораздо больше.

Ситуация в Севастополе

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также росло число умерших от коронавируса. Власти города отмечали, что ситуация была сложнее, чем когда-либо с начала пандемии. Однако в ноябре, в том числе благодаря предпринятым на время нерабочих дней мерам, ситуация начала стабилизироваться.

В настоящее время в городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений обязательный масочный режим в общественного транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.