Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова, отмечающего 93-летие.

"Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Российский поэт, автор текстов песен на музыку своей жены - композитора Александры Пахмутовой: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982).