Российский и белорусский колледжи договорились о разработке образовательных стандартов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский государственный образовательный комплекс и филиал Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе Республиканского института профобразования заключили соглашение о разработке межгосударственных образовательных стандартов, а также стажировках обучающихся и педагогов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

Подписание соглашения состоялось в стенах ИРПО. "Соглашение направлено на усиление взаимодействия между сторонами по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной и научно-практической деятельности. Это и планирование совместных образовательных программ, и продвижение стандартов WorldSkills путем развития и расширения линейки компетенций, и совместная разработка межгосударственных образовательных стандартов с организацией стажировок обучающихся и педагогов", - говорится в сообщении.

Кроме того, колледжи намерены развивать партнерское взаимодействие в сфере раннего профобразования в рамках проекта "Профильные техноотряды" на базе детских оздоровительных лагерей.

Как отметила и. о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева, сотрудничество будет способствовать взаимному обогащению как на уровне государств-партнеров, так и на уровне отдельных организаций.

"Наработки наших экспертов и коллег из Белоруссии создали на сегодняшний день возможность реализации совместной образовательной программы, в рамках которой будут формироваться востребованные цифровые компетенции", - добавил директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев, слова которого приводятся в сообщении.