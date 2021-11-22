Воробьев заявил, что очередная волна коронавируса постепенно уходит из Подмосковья

"Мы видим, что очередная волна ковида уходит. Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается и в Государственной думе, и, самое главное, на многих кухнях. Мы должны быть уверены, что QR-код легко и понятно можно получить для того, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо - это общественный транспорт или общественные места", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 574 194 случая заражения, в том числе 1 784 за последние сутки, выздоровели 505 779 человек, умер 10 001. По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 69,6%.