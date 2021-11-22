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Пандемия COVID-19

Воробьев заявил, что очередная волна коронавируса постепенно уходит из Подмосковья

По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 69,6%
Губернатор Московской области Андрей Воробьев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Очередная волна новой коронавирусной инфекции постепенно уходит из Московской области, сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании правительства региона.

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"Мы видим, что очередная волна ковида уходит. Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается и в Государственной думе, и, самое главное, на многих кухнях. Мы должны быть уверены, что QR-код легко и понятно можно получить для того, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо - это общественный транспорт или общественные места", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 574 194 случая заражения, в том числе 1 784 за последние сутки, выздоровели 505 779 человек, умер 10 001. По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 69,6%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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