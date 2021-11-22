На Алтае инициировали внесение сакральных мест в закон об особо охраняемых территориях

ТАСС, 22 ноября. Депутаты Госсобрания Республики Алтай инициировали внесение изменений в закон "Об особо охраняемых природных территориях" (ООПТ) для того, чтобы законодательно закрепить правила поведения в сакральных для местных жителей местах. На фоне растущей популярности Алтая среди туристов меры необходимы для охраны этих мест, сообщает пресс-служба Госсобрания в понедельник.

"Принимается решение дополнить закон новым понятием - "сакральные места", под которыми понимаются "почитаемые в народе элементы ландшафта (деревья, родники, скалы, холмы)". Мы вводим данное понятие для того, чтобы люди, посещая Алтай, знали об этих местах, об особом отношении местных жителей к некоторым природным объектам и руководствовались определенными нормами поведения. Наши земляки давно поднимают этот вопрос и с учетом увеличения количества посещения туристами даже самых отдаленных, труднодоступных мест, возникает неопределенность в толковании таких понятий, как "родники, перевалы и родовые горы", - цитирует пресс-служба председателя комитета Госсобрания по экологии и природопользованию Владислава Рябченко.

Отмечается, что обезопасить все сакральные места региона сложно из-за неполного их определения в реестре действующего закона: режим, требования и порядок внутри таких природных объектов должны быть едиными для всех муниципальных образований. При этом прокуратура региона заключила, что такие изменения не соответствуют федеральному законодательству.

"В проекте закона не определен порядок отнесения сакральных мест к числу почитаемых в народе, не указано, кем, в каком порядке, основываясь на каких критериях, будут приняты решения об отнесении или отказе тех или иных мест к числу почитаемых. Все эти объекты, безусловно, требуют охраны, но в пределах определенных полномочий, на сегодняшний день ни в одном субъекте таких законов пока нет", - цитирует пресс-служба старшего помощника прокурора региона Юлию Юркину на совещании в регпарламенте по данному вопросу.

В связи с этими замечаниями работа над законопроектом будет продолжена.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики. Ежегодной регион посещают не менее 2 млн туристов.