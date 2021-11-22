Телеканал "Пятница!" запустит вокальное шоу с цифровыми аватарами участников в 2022 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российскую адаптацию американского вокального шоу "Альтер-эго" телеканала Fox, в котором вместо участников будут выступать их цифровые аватары, запустит телеканал "Пятница!" в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала в понедельник.

"Российская адаптация вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX, которое потрясло мир, выйдет в России на телеканале "Пятница!". "Альтер-эго" - музыкальное шоу, в котором на сцене вместо людей выступают их цифровые аватары <...> Запуск шоу на "Пятнице!" планируется в 2022 году", - говорится в сообщении.

Участниками шоу станут начинающие вокалисты. Их цифровые проекции будут созданы при помощи технологий захвата движений и компьютерной графики. Как отметил продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия, в шоу такого формата оцениваются исключительно вокальные способности участников, что позволяет выйти на сцену даже тем, кто всегда этого боялся.

"Это шоу не только про технологии, это шоу с яркой социальной направленностью. Есть много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. "Альтер-эго" разрушает все страхи и комплексы. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране. В этом шоу оцениваются только вокальные способности, и мечты становятся реальностью", - пояснил он.

По словам Картозии, в России за адаптацию шоу в таком формате боролись крупнейшие телеканалы и платформы. "Я горжусь, что Fox выбрали нас и доверили адаптацию формата нашей команде. "Пятница!" уже давно развивается на стыке цифровых технологий и телевидения, и запуск такого шоу - логичный шаг в нашем развитии", - сказал он.