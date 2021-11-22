Минздрав Белоруссии опроверг информацию о вспышке COVID-19 в центре размещения беженцев

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии опровергло в понедельник сообщения о вспышке COVID-19, которая якобы произошла в транспортно-логистическом центре на границе с Польшей, где временно размещены беженцы с Ближнего Востока.

"Вспышка COVID-19 в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе - фейк", - говорится на Telegram-канале белорусского Минздрава.

Ведомство сообщает, что сейчас в больнице в городе Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован COVID-19. "Всего же в больницах Гродно находятся три человека, которые проживали в центре. У одного выставлен диагноз пневмония с ковид-инфекцией, еще двое - находятся в больницах из-за обострения хронических болезней", - добавили в Минздраве.

По данным ведомства, с начала осени за медпомощью к врачам Гродненской области обратились около 100 мигрантов с разными жалобами на здоровье. Сейчас в центре постоянно дежурят две бригады специалистов скорой медпомощи.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.