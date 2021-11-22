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Верховный комиссар ОБСЕ призвал создать стратегию борьбы с глубинными причинами ксенофобии

Организация в работе по данному направлению отводит приоритетное место образованию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, призвал разработать долгосрочную стратегию работы по искоренению глубинных причин ксенофобии и расизма.

"Если мы действительно хотим предотвратить дискриминацию, ксенофобию и антисемитизм, нам необходимо разработать долгосрочную стратегию, направленную на искоренение глубинных причин этих негативных явлений", - сказал он в понедельник, выступая на открытии третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".

Верховный комиссар ОБСЕ отметил, что организация в работе по данному направлению отводит приоритетное место образованию. "Поскольку именно образование является эффективным инструментом продвижения разнообразия и противодействия стереотипам, ведущим к ненависти", - пояснил он.

Адбрахманов также подчеркнул необходимость борьбы с "языком ненависти", чтобы предотвращать преступления на почве ненависти. "Сегодня "язык ненависти" все чаще встречается в социальных сетях, которые становятся благодатной почвой для подстрекательства к дискриминации и даже к насилию по отношению к национальным меньшинствам", - указал он.

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