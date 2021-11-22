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Союзное государство в ближайшие дни начнет работу по созданию медиахолдинга

С соответствующей идее в начале ноября выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии в ближайшие дни начнет проработку создания медиахолдинга и интернет-портала. Об этом в понедельник заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

"Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга [Союзного государства]. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей", - сказал Мезенцев.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей создания медиахолдинга Союзного государства.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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