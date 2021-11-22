Минобороны рассекретило документы о трубопроводе по дну Ладоги для блокадного Ленинграда

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало документы о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске малых подводных лодок "Малютка". Об этом сообщил в понедельник заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.

"В рамках публикации рассекреченных архивных документов на сайте Минобороны опубликованы уникальные документы о Дороге жизни, в том числе о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске двух малых подводных лодок серии "Малютка", - сказал он в ходе телемоста комитета Совета Федерации по обороне, посвященном 80-летию открытия Дороги жизни.

Жидко отметил, что благодаря деятельности сформированного штатного Экспедиционного центра Минобороны реализуется проект по изучению Ладожского озера. Найденная историческая военная техника и артефакты регулярно передаются в экспозицию филиала Центрального военно-морского музея "Дорога жизни".

Представитель военного ведомства подчеркнул, что большую роль в сохранении исторической памяти играет главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти". Одним из первых залов, созданных в музейном комплексе, стал зал "Блокада Ленинграда", в котором с помощью самых современных технологий создана экспозиция "Ледяная магистраль" с документальными свидетельствами и иммерсивными элементами погружения в историю.

По его словам, даже в условиях ограничений музейный комплекс посетили более 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, жителей столицы и зарубежных гостей.