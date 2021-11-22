В Екатеринбурге выбрали концепцию тематического парка Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Победителем конкурса на разработку концепции главной культурной площадки Универсиады 2023 года "Парка Игр" стала "Дирекция городских праздничных мероприятий". Об этом ТАСС сообщили организаторы Универсиады.

Конкурс на разработку концепции был объявлен в начале сентября.

"Победителем конкурса стала команда "Дирекции городских праздничных мероприятий" совместно с "Event-бюро 5/4" при поддержке Музея истории Екатеринбурга с концепцией "MEET YOUR TOMORROW - ВСТРЕЧАЕМ ЗАВТРА", - сказал собеседник агентства.

Члены жюри отметили высокий уровень проработки концепции: использование максимального числа на территории Исторического сквера города, комплексные идеи по наполнению площадок, а также включение городских фестивалей в программу "Парка Игр".

Всего в финале конкурса были представлены четыре концепции.

"Парк Игр" будет открыт в историческом сквере Екатеринбурга в августе 2023 года и станет не только основной культурной площадкой мероприятий Универсиады, но и частью празднования трехсотлетия Екатеринбурга. Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.