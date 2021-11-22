За неделю в Воронежской области почти на 23% сократили число коек для пациентов с ковидом

ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Медики в Воронежской области за неделю сократили на 22,9%, или на 1 632 койки число мест в ковидных стационарах региона. Это сделано из-за снижения на 24,7% числа госпитализаций пациентов с ковидом, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 42 медицинских учреждениях на 5 478 койках. По состоянию на 09:00 22 ноября в стационарах находятся 3 880 заболевших", - говорится в сообщении.

На 15 ноября в регионе в 56 учреждениях были созданы 7 110 коек для пациентов с ковидом, из них были заняты 5 158. В регионе с 4 ноября ежесуточно фиксируется снижение числа заразившихся ковидом.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 170 518 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 122 130 человек, 8 360 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В настоящее время в регионе введена система QR-кодов для входа в торговые центры, учреждения общественного питания, театры, музеи и другие объекты. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности, планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. На утро 22 ноября план выполнен на 72,14%, сделали прививку от коронавируса 1 094 063 человек, в том числе двукратно привились 966 444, ревакцинацию прошли 124 552 человека.