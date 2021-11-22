Путешествие Конюхова через океаны на "солнечном катамаране" перенесли на 2022 год

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый одиночный переход путешественника Федора Конюхова через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, перенесен на 2022 год из-за пандемии. Планировалось, что переход начнется в декабре 2021 года, сообщили в понедельник ТАСС в экспедиционном штаб Федора Конюхова.

"Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране NOVA на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перенести путешествие пришлось из-за невозможности регулярно посещать Англию для обсуждения вопросов строительства катамарана. "Первый раз слетать в Англию Федор смог только в сентябре этого года. Ранее во время реализации подобных проектов он бывал на верфи не реже, чем раз в три месяца", - приводятся слова руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

Сложности не ограничились только изменением даты старта. Серьезные ограничения на посещение многих стран заставили экспедиционный штаб пересмотреть маршрут. "В связи с этим было принято решение поменять местами этапы океанского перехода. В марте 2022 года начнется путешествие Федора Конюхова через Атлантику, с Востока на Запад. Финишировать планируется на островах Антигуа и Барбуда", - говорится в сообщении.

Место старта будет определено в марте 2022 года с учетом текущей эпидемиологической ситуации и локальных ограничений.