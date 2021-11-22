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Путешествие Конюхова через океаны на "солнечном катамаране" перенесли на 2022 год

Причиной переноса стала невозможность регулярно посещать Великобританию для обсуждения вопросов строительства катамарана
Федор Конюхов Экспедиционный штаб Федора Конюхова
Описание
Федор Конюхов
© Экспедиционный штаб Федора Конюхова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый одиночный переход путешественника Федора Конюхова через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, перенесен на 2022 год из-за пандемии. Планировалось, что переход начнется в декабре 2021 года, сообщили в понедельник ТАСС в экспедиционном штаб Федора Конюхова.

"Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране NOVA на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перенести путешествие пришлось из-за невозможности регулярно посещать Англию для обсуждения вопросов строительства катамарана. "Первый раз слетать в Англию Федор смог только в сентябре этого года. Ранее во время реализации подобных проектов он бывал на верфи не реже, чем раз в три месяца", - приводятся слова руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

Сложности не ограничились только изменением даты старта. Серьезные ограничения на посещение многих стран заставили экспедиционный штаб пересмотреть маршрут. "В связи с этим было принято решение поменять местами этапы океанского перехода. В марте 2022 года начнется путешествие Федора Конюхова через Атлантику, с Востока на Запад. Финишировать планируется на островах Антигуа и Барбуда", - говорится в сообщении.

Место старта будет определено в марте 2022 года с учетом текущей эпидемиологической ситуации и локальных ограничений.

Теги
РоссияКонюхов, Федор Филиппович
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