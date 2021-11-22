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Пандемия COVID-19

Эксперт оценила затраты на реабилитацию пациентов после ковида

По словам завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елены Малинниковой, восстановление одного пациента после COVID-19 стоит около 40 тыс. рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Затраты на реабилитацию одного пациента после перенесенной коронавирусной пневмонии составляет около 40 тыс. рублей, сообщила в понедельник заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

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"Было посчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тыс. рублей. Бремя на амбулаторную службу очень большое", - сказала она на круглом столе на тему "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 366 839 случаев заражения, выздоровели 8 053 643 человека, умерли 265 336. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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