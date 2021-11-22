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Число камер наблюдения в рамках программы "Безопасный регион" увеличат в Подмосковье

Регион растет, обеспечение дополнительного уровня защищенности жителей становится необходимым, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены увеличить число камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный регион", сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы прекрасно понимаем, что у нас прибавляются новые жители, регион растет. <...> Это требует от всех служб, в том числе от правоохранительного блока, тех, кто занимается строительством, бизнесом на территории, согласованных действий. И наша задача еще раз обратить внимание на мероприятия, которые позволят обеспечить дополнительный уровень защищенности наших жителей. В этой связи мы приняли решение усилить программу, связанную с "Безопасным регионом", мы будем думать, как большее количество систем видеонаблюдения ставить в микрорайонах, которые требуют особого внимания", - сказал Воробьев в ходе совещания с правительством региона.

Ранее губернатор региона сообщал, что, по предварительным итогам всероссийской переписи населения, в Московской области проживают около 11 млн человек.

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