В стационарах Петербурга количество пациентов с ковидом снизилось за выходные до 6,7 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в стационарах Петербурга, снизилось за выходные до 6,7 тыс., что ниже показателей 19 ноября на 152 человека, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 35,9 тыс. человек, 35,3 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 680 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 359 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 8,8 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, более 23% из них остаются свободными.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,99 млн человек, более 2,1 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 763 469 доз. Как сообщал комитет по здравоохранению Петербурга 20 ноября, город установил пятый рекорд за месяц по суточной вакцинации и составил более 38,8 тыс. инъекций.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец сообщил, что при сохранении текущей тенденции будет рассматриваться вопрос о переходе стационаров Петербурга в обычный режим работы, чтобы они смогли начать прием пациентов с другими заболеваниями. Планируется, что первым из работы с COVID-19 выйдет Госпиталь для ветеранов войн на Народной.

По последним данным, в Петербурге выявили 773 348 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 701 740 человек (1 073 за сутки), умерли 25 653 (77 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 215 случаев заражения.