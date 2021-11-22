Песков: инициативу запрета упоминания в СМИ национальности подозреваемых оценивать рано

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль считает, что пока рано оценивать внесенный в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано оценивать. Только внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах. Пока это не тема нашей повестки дня", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отрицательно ответил на вопрос, можно ли сейчас оценить законопроект хотя бы на уровне концепции. "Нет, мы не можем давать такие оценки, разумеется", - сказал Песков.

"Вы хотите, чтобы я дал не юридическую, а эмоциональную оценку. Я этого делать не буду. С юридической точки зрения никаких запретов на это сейчас нет. Это единственное, что я могу констатировать", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о том, отображается ли в новостных дайджестах для президента РФ Владимира Путина информация о национальностях причастных к преступлениям, Песков пояснил, что в подборках "указывается то, что фигурирует в СМИ". "Основная задача дайджеста - показать, что реально является важными для представителей СМИ, с какими трактовками и нюансами это все представляется", - сообщил он.

Представитель Кремля также напомнил слова Путина о том, что ключевой в этом вопросе должна быть неотвратимость наказания за преступление.

О законопроекте

Как сообщалось ранее, парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, установление подобного запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.