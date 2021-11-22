Песков: Путин испытает назальную вакцину от коронавируса, когда получит разрешение врачей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, так как только вчера прошел ревакцинацию "Спутником Лайт". Он примет участие в них своевременно, когда такое разрешение дадут врачи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока только он изъявил готовность, об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную", - сказал Песков в ответ на вопрос, испытал ли уже президент назальную вакцину.

Тем не менее, повторил представитель Кремля, Путин выразил готовность принять участие в этом процессе. Отвечая на вопрос о том, когда может состояться испытание такого препарата президентом, Песков пояснил: "Своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать".

Он добавил, что Путин нормально чувствует себя после прививки от ковида.