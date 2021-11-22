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Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от ковида

Президент чувствует себя нормально, отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прошедший накануне ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт", нормально чувствует себя после прививки. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в понедельник у Путина рабочий день. "Он только что проводил встречу", - напомнил Песков.

Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первый компонент препарата президент получил 23 марта, второй - 14 апреля. В ходе прямой линии с гражданами он рассказал, что привился "Спутником V". В минувшее воскресенье, 21 ноября, глава государства сообщил о том, что в этот день прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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