Песков: QR-коды на транспорте в Татарстане введены только для сохранения здоровья жителей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что проблемы, связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане, в ближайшее время будут решены, а сама мера поможет сохранить здоровье жителей региона.

"Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что, вводя QR-коды на общественном транспорте, "регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены".

Меры в Татарстане

Система пропуска по QR-кодам начала действовать во всем общественном транспорте на территории Татарстана с 22 ноября. При проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) лицам старше 18 лет нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

Как сообщал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на входе или на остановках сотрудниками предприятий в спецжилетах. Если QR-код отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство. Кроме того, приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Вместе с тем, Министерству здравоохранения Татарстана поручено обеспечить наличие QR-кодов о противопоказаниях на выдаваемых медицинских справках, подтверждающих противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции.

Также с 22 ноября на автовокзалах, автостанциях запрещена продажа билетов пассажирам старше 18 лет на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода. Исключение составят межрегиональные перевозки.