На Кубани система QR-кодов не будет распространяться на посещение МФЦ

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Ужесточение ограничений, связанных с коронавирусом в Краснодарском крае, предусматривающее QR-коды, не будет распространяться на посещение многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных услуг, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в понедельник.

С понедельника в регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных.

"Новые антиковидные ограничения, вступившие в силу с 22 ноября, не распространяются на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. МФЦ в Краснодарском крае продолжают принимать посетителей без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, а также без справки о медицинском отводе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в таких МФЦ продолжает действовать масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

До ноября в регионе за все время пандемии суточный показатель заражения коронавирусом не превышал 300 случаев. По данным оперативного штаба региона на понедельник, за сутки подтвердили 991 случай заражения коронавирусом, всего за все время пандемии в регионе подтвердили 92 814 случаев COVID-19, 65 099 человек выздоровели и выписаны из больниц, 8 525 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 102 жителя, на ЭКМО - шестеро.