{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Казани для выявления пассажиров без QR-кодов создано 60 мобильных групп

Каждая группа состоит из двух человек

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. В Казани создали 60 мобильных групп для выявления пассажиров общественного транспорта без QR-кодов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Казани для выявления нарушителей, осуществляющих проезд на общественном транспорте без наличия QR-кода, созданы 60 мобильных групп по два человека в каждой. В Набережных Челнах - четыре группы по три человека. В Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Менделеевске - три группы по три человека", - сообщили в пресс-службе.

В остальных муниципальных образованиях, создано по одной мобильной группе, в которой задействовано два-три человека.

"За выходные мы раздали всем перевозчикам оборудование, считывающее QR-коды", - добавили в пресс-службе.

По информации Министерства, сложности возникли в час пик. В это время кондукторы не всегда успевали продать билет в течение одной остановки. "От жителей жалобы на плохую организацию общественного транспорта на горячую линию министерства не поступали", - сказали в пресс-службе.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медицинском отводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
В "ВКонтакте" появился сервис онлайн-знакомств с анонимными признаниями
С помощью сервиса "VK Знакомства" можно выразить симпатию человеку прямо в его профиле "ВКонтакте", а также знакомиться с помощью механики совпадения по музыкальным предпочтениям
Читать полностью