В Казани для выявления пассажиров без QR-кодов создано 60 мобильных групп

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. В Казани создали 60 мобильных групп для выявления пассажиров общественного транспорта без QR-кодов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

"В Казани для выявления нарушителей, осуществляющих проезд на общественном транспорте без наличия QR-кода, созданы 60 мобильных групп по два человека в каждой. В Набережных Челнах - четыре группы по три человека. В Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Менделеевске - три группы по три человека", - сообщили в пресс-службе.

В остальных муниципальных образованиях, создано по одной мобильной группе, в которой задействовано два-три человека.

"За выходные мы раздали всем перевозчикам оборудование, считывающее QR-коды", - добавили в пресс-службе.

По информации Министерства, сложности возникли в час пик. В это время кондукторы не всегда успевали продать билет в течение одной остановки. "От жителей жалобы на плохую организацию общественного транспорта на горячую линию министерства не поступали", - сказали в пресс-службе.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медицинском отводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.