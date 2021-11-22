В "ВКонтакте" появился сервис онлайн-знакомств с анонимными признаниями

Новый сервис "VK Знакомства" появился в мобильном приложении "ВКонтакте" в понедельник. Как сообщили в пресс-службе компании, в ближайшее время сервис, позволяющий пользователю найти пару, появится и в других продуктах экосистемы VK.

"Мы знаем много примеров, когда отношения начинались "ВКонтакте" - с отправки песни в личку, отметки "Нравится" на фото, признания через анонимные мнения. За 15 лет миллионы людей встретились благодаря соцсети <...> "VK Знакомства" больше, чем дейтинг-сервис: в будущем мы планируем добавить мэтчинг (совпадение - прим. ТАСС) по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнера по бизнесу", - отметил руководитель сервиса Владимир Махов.

Кроме того, при помощи "VK Знакомств" можно выразить свои чувства понравившемуся человеку с помощью кнопки "Симпатия" в его профиле. Признание анонимное, имя отправителя станет известно в том случае, если получатель тоже отправит симпатию или приобретет премиум-подписку в "VK Знакомствах". Еще одной особенностью нового сервиса стал поиск людей с похожими музыкальными вкусами.

"VK Знакомства" доступны во вкладке "Сервисы" бесплатно.