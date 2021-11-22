В Приморье восстановили электроснабжение домов, прерванное из-за снежного циклона

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение большей части потребителей в Приморском крае, прерванное из-за снежного циклона, восстановлено, сообщает в понедельник пресс-служба правительства края.

По данным синоптиков, вечером 21 ноября и ночью 22 ноября на большей территории Приморья прошли умеренные, местами сильные снег, дождь и снег, в крае отмечаются отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 м/с. На 22-23 ноября в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Непогода оставила без электроснабжения более 1,7 тыс. человек в крае.

"В Хасанском районе восстановили электроснабжение в поселке Краскино и селе Гвоздево. В Артеме также были отключения электричества, сейчас аварии устранены. Ликвидировали отключение и в Большом Камне", - говорится в сообщении.

Как подтвердили ТАСС в Дальневосточной распределительной сетевой компании, к 19:00 местного времени (12:00 мск) ликвидированы также последствия аварии в Надеждинском районе, где без света оставались более 180 домов.

По информации дорожных служб, проезд есть ко всем населенным пунктам. Из-за ветра прекращено морское сообщение с островом Путятина. Во Владивостоке в ночь продолжат работу более 100 единиц снегоуборочных машин. Всего в ликвидации нарушений жизнедеятельности Приморья было задействовано 15 аварийных бригад, 229 единиц техники, более 280 человек. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов привлекать дополнительную технику на расчистку дорог, а краевому предприятию "Примавтодор" - при необходимости перегруппировать ее из других районов, в которых не было осадков.

По данным местных СМИ и соцсетей, деревья покрылись ледяной коркой, провода в некоторых районах Владивостока провисли из-за налипшего снега. Горожане в соцсетях предлагают помощь людям, попавшим в сложную ситуацию на дороге, очевидцы помогают буксующим автомобилям преодолеть скользкие участки.