Следы леопарда обнаружили на территории нацпарка "Приэльбрусье"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря на склоне одного из ущелий на территории нацпарка "Приэльбрусье" (Кабардино-Балкария) следы леопарда, предположительно, выпущенного в Северной Осетии в 2018 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН).

В течение всего лета и осени на территории Центрального Кавказа продолжались комплексные работы, посвященные поиску леопардов, выпущенных в 2018 и 2020 годах на территории Республики Северная Осетия. "С территории национального парка "Приэльбрусье" поступила информация об обнаружении следов крупной кошки, размером не менее 10 см в длину. На место обнаружения следов вместе с инспекторами нацпарка выехали специалисты из Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, которые подтвердили принадлежность следов леопарду, собрали необходимые промеры и пробы", - говорится в сообщении.

Следы леопарда были обнаружены на свежевыпавшем снеге. Как отмечается, они хорошо сохранились ко времени осмотра территории специалистами. Ученые предполагают, что следы принадлежат выпущенной в Северной Осетии в 2018 году самке по кличке Волна.

Следы леопардов обнаружили на склоне одного из обширных ущелий, примыкающих к Баксанскому, покрытом хвойным лесом, выше переходящим в субальпийские луга. Из диких копытных на данном участке бывают кабаны и туры. "Следы леопарда обнаружены на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. В месте обнаружения следов установлены фотоловушки, собрана доступная информация от инспекторов и местных жителей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в институте, зверь использует данный участок регулярно. Так, в конце октября 2020 года в нескольких десятках метров от места обнаружения следа в этом году также были обнаружены похожие следы крупной кошки, однако погодные условия в тот год не позволили установить их принадлежность достоверно. "Достигнута предварительная договоренность с руководством национального парка "Приэльбрусье" о более тесном сотрудничестве с проектом восстановления леопарда на Кавказе (в лице ИЭГТ РАН), в частности в целях мониторинга переднеазиатского леопарда", - добавили в пресс-службе.

В институте напомнили, что ошейник самки Волна был также найден на территории республики Кабардино-Балкария в сентябре 2020 года. Вероятно, Волна освоила свой участок обитания и хорошо изучила Кабардино-Балкарию.

О нацпарке

Национальный парк был образован 22 сентября 1986 года для сохранения экологии Приэльбрусья, а именно природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенных для использования в природоохранных, просветительских, научных, культурных целях и для регулируемого туризма.