В Удмуртии создали почти 160 IT-классов для уменьшения потребности региона в кадрах

ТАСС, 22 ноября. Почти 160 IT-классов в 48 школах Удмуртии создали по проекту "IT-вектор образования", сообщил ТАСС в понедельник министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

По его словам, на всех уровнях профессионального образования, начиная с квалифицированных рабочих, заканчивая специалистами среднего звена, потребность работодателей в высококвалифицированных IT-кадрах по итогам 2020 года оставалась высокой. По данным опроса, была выявлена востребованность в 923 специалистах. На сегодняшний день ситуация не изменилась, и потребность в IT-кадрах только усилилась.

"В Удмуртии задача по подготовке кадров для IT-отрасли решается в рамках проекта "IT-вектор образования". Его уникальность заключается в системной работе и реализации схемы "школа - СПО - вуз - предприятие". На данный момент в проекте участвуют 48 школ республики, в которых открыто 158 IT-классов, два ведущих вуза, два колледжа, крупнейшие IT-компании и предприятия региона", - рассказал Меджитов.

Также в регионе реализуют проект Университет "Цифра", который является дополнением к классическому высшему образованию для качественной подготовки специалистов под нужды IT-компаний, всероссийский образовательный проект "Урок цифры", фестиваль "Мир IT-профессий".

Министр отметил, что количество бюджетных мест на IT-направлениях в высших учебных заведениях за три последних года увеличилось почти на 40%, сейчас самыми востребованными направлениями в отрасли считаются программирование и создание IT-продуктов, кибербезопасность, большие данные, искусственный интеллект, системное администрирование, интернет вещей.

Ранее Меджитов сообщал ТАСС, что оборот IT-компаний республики в 2021 году с учетом восстановления отраслей реального сектора экономики вырастет примерно на 10% - до 19 млрд рублей. По последним данным за 2021 год, этот темп составляет 9% - оборот вырос на 10,3 млрд рублей. По его словам, зарплата работников и их количество в отрасли растет. По состоянию на октябрь налоговые поступления отрасли увеличились почти на 12% и составили 1,6 млрд рублей.