Глава отряда Минобороны, лечившего от COVID-19 в Кургане, стал врио главы облздрава

ТАСС, 22 ноября. Временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначен Алексей Сигидаев, возглавлявший в прошлом году группу медицинского отряда Минобороны России, помогавшую курганским медикам бороться с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале правительства региона, добавив, что он внес большой личный вклад в организацию работы лечебных учреждений региона в пандемию.

"С 22 ноября 2021 года временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначен Алексей Сергеевич Сигидаев. <…> В 2020 году Алексей Сигидаев возглавил группу сводного медицинского отряда Минобороны РФ, который работал в Курганской области. Внес большой личный вклад в организацию работы лечебных учреждений региона по оказанию медицинской помощи больным COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным курганского правительства, Сигидаев окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, является кандидатом медицинских наук. До ноября 2021 года был преподавателем военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Ранее исполнявшая обязанности директора департамента Елена Островских остается работать в департаменте в должности заместителя директора.