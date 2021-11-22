В Подмосковье проработают вопрос создания общежитий для мигрантов на базе предприятий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос создания общежитий для мигрантов на базе предприятий, привлекающих их на работу.

"Еще одна тема очень важная - это проживание мигрантов. Здесь все те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны предоставить, обеспечить комфортные, безопасные способы, меры проживания. Я прошу провести соответствующую работу, чтобы огромные логистические комплексы <...> были оснащены общежитиями, чтобы у нас люди, которые приезжают из разных территорий, регионов, жили цивилизованно, а не в "резиновых квартирах", - сказал Воробьев в ходе совещания с правительством региона.

Он отметил, что создание общежитий потребует дополнительных инвестиций.

"Если компания, предприятие, холдинг нанимает рабочих, значит, они должны предоставить комфортные и безопасные способы проживания с одной стороны, и, с другой стороны, отвечать за безопасность всего того, что происходит вокруг", - добавил Воробьев.