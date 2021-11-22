Акцию для многодетных семей организуют в историческом парке Махачкалы ко Дню матери

МАХАЧКАЛА, 22 ноября./ТАСС/. Социальную акцию для многодетных семей, организуют ко Дню матери в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Ко Дню матери 28 ноября у нас пройдет социальная акция для многодетных семей - они могут посетить мультимедийный комплекс "Россия - моя история" бесплатно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, акция распространяется на семьи, в которых воспитывается трое и более детей.

"Для этого необходимо предъявить на кассе документ, подтверждающий статус многодетной семьи", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали в мультимедийном комплексе, в этот же день на территории парка пройдет праздничное мероприятие. Для посетителей организуют мастер-классы, детский показ мод, праздничный концерт. Начало в мероприятия в 12:00.